Was brennt den Neuwiedern auf der Seele? In einem Stadtrundgang nutzten die Anwohner im Raiffeisenring die Gelegenheit, den Verantwortlichen aus der Verwaltung Probleme und Wünsche nahezubringen. Davon machten einige Gebrauch – mit wichtigen Themen.
Die Themen Sicherheit und Sauberkeit beschäftigen die Menschen in Neuwied – im Stadtzentrum wie in den Stadtteilen. Schon seit einiger Zeit bietet die Stadtverwaltung deshalb regelmäßig Stadtrundgänge an, bei denen Bürger auf Probleme aufmerksam machen können.