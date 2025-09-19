Termin im Raiffeisenring Nicht nur Müll war Thema beim Rundgang in Neuwied Rainer Claaßen 19.09.2025, 12:00 Uhr

i Eine der Stationen war der Jugendplatz, der zwischen Raiffeisenring und Sohler Weg entstanden ist. Rainer Claaßen

Was brennt den Neuwiedern auf der Seele? In einem Stadtrundgang nutzten die Anwohner im Raiffeisenring die Gelegenheit, den Verantwortlichen aus der Verwaltung Probleme und Wünsche nahezubringen. Davon machten einige Gebrauch – mit wichtigen Themen.

Die Themen Sicherheit und Sauberkeit beschäftigen die Menschen in Neuwied – im Stadtzentrum wie in den Stadtteilen. Schon seit einiger Zeit bietet die Stadtverwaltung deshalb regelmäßig Stadtrundgänge an, bei denen Bürger auf Probleme aufmerksam machen können.







