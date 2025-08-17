Alte Traktoren oder auch ein Kinderschminkstand: Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wartet das Dierdorfer Stadtfest mit einem vielfältigen Angebot auf. Die Dierdorfer Jugendfeuerwehr zeigt, wie man kleine Brände schnell löscht.

Spaß für die ganze Familie, unter diesem Motto stand das traditionelle Dierdorfer Stadfest, das in diesem Jahr erstmals nicht sonntags, sondern schon an einem Samstag auf dem Parkplatz am Schwimmbad gefeiert wurde. Eingeladen hatte die Stadt Dierdorf, die diese Veranstaltung im Wechsel mit dem Weiherfest alle zwei Jahre organisiert. Das nächste Weiherfest gibt es also 2026, das nächste Stadtfest 2027, ob dann an einem Samstag oder Sonntag. Man wird sehen.

Über alte Traktoren informieren

i Einige Besucher nehmen die alten Traktoren genau unter die Lupe. Jörg Niebergall

Besucher konnten auf dem Stadtfest alte Traktoren oder auch ganz gewöhnliche Oldtimer unter die Lupe nehmen. Der Nachwuchs amüsierte sich auf der riesigen Hüpfburg. Wer sich dann vorher am Kinderschminkstand noch die richtige Verkleidung abgeholt hatte, konnte sogar inkognito große Sprünge machen.

Ein paar Meter weiter hatte die Dierdorfer Feuerwehr nicht nur ihre neueste Technik präsentiert: Wer dann auch schon mal selbst zum Wasserschlauch greifen wollte, auch der wurde bedient. Die Feuerwehrnachwuchs der Verbandsgemeinde Dierdorf zeigte jedenfalls schon mal, wie man kleine Brände auch in einem zweistöckigen Haus in ganz kurzer Zeit löscht.

Auch die Landfrauen sind dabei

i Die Landfrauen überzeugen mit leckeren Kuchenspezialitäten. Jörg Niebergall

Die Landfrauen hatten eine leckere Kuchentafel aufgebaut und servierten dazu heißen Kaffee. Wer doch lieber mit Waffeln, Kirschen und Sahne seinen Heißhunger auf Süßes stillen wollte, der war beim Förderverein der Dierdorfer Kita an der richtigen Stelle.

Ein Weinstand vom Weingut Gernot Bäder, ein Eiswagen, der von der Kirmesgesellschaft betriebene Getränkewagen und natürlich noch jede Menge kulinarischer Schmankerl (Mr. Gyros, Imbissvariationen von Udo Dinges und vieles mehr) rundeten die Speisekarte des Dierdorfer Stadtfestes ab. Wer dann am Spätnachmittag Lust auf einen Cocktail beziehungsweise einen Longdrink hatte, kein Problem. Gefeiert wurde bis in den frühen Abend.