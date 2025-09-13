Vor Wochen hat unsere Zeitung über den stockenden Glasfaserausbau des Anbieters Glasfaser plus in Anhausen berichtet. Das war allerdings nur die Spitze des Eisbergs, denn auch in anderen Gemeinden im Kreis Neuwied brauchen die Menschen viel Geduld.

Der Anbieter Glasfaser plus hat vielen Haushalten im Kreis Neuwied die Versorgung mit schnellem Internet versprochen. Doch der Ausbau ist ins Stocken geraten, nachdem sich das Unternehmen Anfang des Jahres aufgrund von „qualitativen Mängeln“ von seinem Baupartner ACL getrennt hatte. Heinz-Otto Zantop, Ortsbürgermeister von Anhausen, hatte kürzlich in unserer Zeitung das Vorgehen der Glasfaser plus scharf kritisiert. In seiner Ortsgemeinde gibt es nämlich 956 Haushalte, die durch den besagten Anbieter endlich ans Glasfasernetz angeschlossen werden wollen. Dem Baupartner ACL warf er Schludrigkeit vor.

Wie die Recherche unserer Zeitung ergeben hat, warten jedoch nicht nur die Menschen in Anhausen auf die Fortsetzung der Ausbauarbeiten, sondern auch insgesamt mehr als 7000 Haushalte in Linz, Rengsdorf, Rheinbrohl und Waldbreitbach. „Nach der Trennung von ACL haben wir in allen Kommunen umgehend alle notwendigen Schritte eingeleitet, um einen neuen, leistungsfähigen Baupartner zu finden, der zum einen die Mängel behebt und zum anderen die Hausanschlüsse herstellt, um die Kunden an das Netz zu bringen. Dieser Prozess gestaltet sich aufgrund der Komplexität und der fehlenden Erfahrungswerte – es war der erste Fall dieser Art im Unternehmen – als herausfordernd“, sagt Anke Piontek, Sprecherin der Glasfaser plus. Sie hofft, dass noch in diesem Jahr die Arbeiten in den Gemeinden wieder aufgenommen werden. „Wir informieren, sobald endgültig belastbare Zeitpläne vorliegen“, so Piontek.

„Regelmäßig erhielten wir die Rückmeldung, dass zeitnah weitergearbeitet würde. Erfolgt ist dann jedoch über lange Zeit nichts.“

Helmut Muthers, Bürgermeister der Stadt Linz

In Linz sind nach Auskunft der Stadtverwaltung die Ausbauarbeiten im Auftrag der Glasfaser plus im Dezember 2023 komplett zum Erliegen gekommen. „Seit diesem Zeitpunkt wurden weder vorhandene Gräben und Löcher verschlossen, noch das Leitungsnetz installiert“, berichtet der Linzer Bürgermeister Helmut Muthers. Gräben und Löcher seien nur provisorisch mit Schotter verfüllt worden. Einige zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verschlossene Pflasterflächen seien mittlerweile abgesackt.

„Mit der Glasfaser plus wurde vielfach per E-Mail und Telefon wegen des stockenden Ausbaus und der notwendigen Weiterführung der Arbeiten kommuniziert. Regelmäßig erhielten wir die Rückmeldung, dass zeitnah weitergearbeitet würde. Erfolgt ist dann jedoch über lange Zeit nichts“, kritisiert Muthers. Nach der Trennung der Glasfaser plus vom Baupartner ACL sei auf Vorschlag der Stadtverwaltung ein lokales Tiefbauunternehmen mit der Schadensbehebung beauftragt worden. Dies sei „nach monatelanger Anbahnung“ Mitte des Jahres teilweise erfolgt.

Linzer Stadtverwaltung rechnet nicht mit Fortsetzung der Arbeiten noch in diesem Jahr

Was die Wiederaufnahme der Ausbauarbeiten für die mehr als 3400 Haushalte in Linz noch in diesem Jahr angeht, ist die Stadtverwaltung eher pessimistisch. „Aufgrund des bisherigen inflationären Umgangs mit Zeitplänen und der inhaltlich zähen Reaktionen gehen wir derzeit nicht von einer Weiterführung der Arbeiten im Jahr 2025 aus. Gern lassen wir uns jedoch positiv überraschen“, sagt Muthers. Mit der Glasfaser plus sei kommuniziert, dass vor einer Wiederaufnahme der Glasfaserarbeiten die vorhandenen Reklamationen an Löchern und Gräben zu beheben sind. Alleine dafür rechnet die Linzer Stadtverwaltung mit circa sechs Wochen Arbeitszeit.

Auf die Arbeiten der Glasfaser plus angesprochen, teilt Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde mit, dass es in einigen Straßen Absackungen gebe. Grundsätzlich seien die Arbeiten in den Straßen aber gut ausgeführt worden. Die besagten Mängel seien dem Bauamt der VG Bad Hönningen gemeldet worden. „Eine Begehung mit der Glasfaser plus fand vor circa drei Monaten statt. Die Mängel sollten zeitnah behoben werden. Es wäre wünschenswert, wenn nicht nur die Straßenschäden, sondern auch die Glasfaseranschlüsse in 2025/26 umgesetzt werden“, so Labonde.

Glasfaser plus meldet in anderen Gemeinden Fortschritte

Andernorts läuft es besser für die Glasfaser plus. In Vettelschoß sei der Ausbau erfolgreich abgeschlossen worden. Die Abnahme mit der Gemeinde sei erfolgt. Das Ausbaugebiet umfasst mehr als 1600 Haushalte. In Melsbach und Neustadt (insgesamt fast 1800 Haushalte) hat in den vergangenen Wochen die Firma Gercotronic mit dem Ausbau begonnen. Auch in Asbach (mehr als 1500 Haushalte) sei der Ausbau „in vollem Gange“. „Wir rechnen damit, dass in Kürze bereits die ersten Kunden auf unserem Netz surfen können. Die weiteren Anschlüsse werden dann sukzessive installiert“, so Piontek.