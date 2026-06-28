St. Peter- & Paul-Kirmes Nicht nur Fähnriche zeigen in Bad Hönningen ihr Können Jörg Niebergall 28.06.2026, 12:00 Uhr

i Auch die beiden Fähnriche Nick König (Foto) und Benedikt Klein zeigen eindrucksvoll ihr Können. Jörg Niebergall

Mit viel Konzentration schwenken die Fähnriche Nick König und Benedikt Klein ihre Fahnen. Die St. Peter- & Paul-Kirmes in Bad Hönningen lud wieder dazu ein, gemeinsam zu feiern. Am Montag gibt es auch noch Programm und dann folgt der Abschluss.

. Die St. Peter- & Paul-Kirmes in Bad Hönningen zeigt sich auch in diesem Jahr wieder von ihrer schönsten Seite. Schon am Freitag und Samstag wurde ausgiebig gefeiert, gelacht und getanzt. Egal, ob auf dem Rummelplatz, im Festzelt oder entlang der Straßen – überall war zu spüren, dass die Kirmes die Menschen bewegt.







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