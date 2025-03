Für alle Generationen haben die Stadt Dierdorf und ihre Ortsgemeinden viel Schönes geplant in diesem Jahr. Bei der Stadt Dierdorf dreht sich ein großes Vorhaben um die Erweiterung der Kita Holzbachfrösche. Ursprünglich bot sie lediglich Platz für zwei Gruppen, zwei andere waren bisher noch ausgelagert. Jetzt wurde noch ein Raum zusätzlich umfunktioniert, sodass demnächst Platz für 95 Kinder von fünf Gruppen an einem Standort zusammenkommen können. Und die werden demnächst auch professionell bekocht, denn ab dem 1. April hat der Kindergarten eine Köchin eingestellt.

Mit umfangreichen neuen Bepflanzungen möchte Bürgermeister Ulrich Schreiber außerdem das Stadtbild verschönern: „Wir wollen die Lebensqualität erhöhen“, sagte er. Dazu sollen auch der Schlossgarten und der Mehrgenerationenplatz im Ortszentrum ab Oktober aufgewertet und Dierdorf attraktiver gemacht werden. Die Stadt wolle für dieses Vorhaben in die Städtebauförderung einsteigen, erklärte Schreiber.

Außerdem hat Dierdorf in diesem Jahr einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Die Städtepartnerschaft mit dem französischen Courtisol besteht nun seit 30 Jahren. Um dies gebührend zu feiern, reisen Mitglieder des Freundeskreises Dierdorf-Courtisol am Wochenende 17. und 18. Mai in die Partnergemeinde. Ein Gegenbesuch findet am 27. und 28. September statt.

Wienau erweitert den Kindergarten

Der Dierdorfer Stadtteil Wienau hat sich zum Beispiel neue Tische und ein Trampolin als Anschaffungen auf die Agenda geschrieben. Die Tische sind für das Gemeinschaftshaus eingeplant, das Trampolin soll am Spielplatz an der Schwalbenstraße aufgebaut werden. Der Kindergarten Eulennest wird ausgeweitet und bekommt eine neue Mensa, einen zusätzlichen Ruheraum, eine Bibliothek sowie einen Besprechungsraum für das Personal. Außerdem freut sich Ortsvorsteher Sven Jost auf das große Dorffest Ende August. „Da kommen jedes Jahr rund 1200 Leute, und am Disko-Abend ist das Zelt dann gebrochen voll.“ Die Besucherzahl habe seit den Coronajahren sogar noch zugenommen. Davor steht am 11. Mai das jährliche Hähnchengrillfest an.

Kreatives Jugendprojekt in Giershofen

Im Stadtteil Giershofen ist das Dorfgemeinschaftshaus nun schon mehrmals mit unschönem Graffiti besprayt worden. Um weiteren Sprayattacken vorzubeugen und das Haus nachhaltig zu verschönern, hat Ortsvorsteher Patric Vietze die Kinder des Ortes eingeladen, die Wand selbst zu bemalen. Bisher falle die Resonanz jedoch eher verhalten aus. „Ich hoffe, dass sich noch Kinder melden“, so Vietze.

Dieses Jahr könne außerdem damit begonnen werden, die Bochowstraße in Etappen zu erneuern. Die Bauzeit ist auf ungefähr anderthalb Jahre angesetzt. Ansonsten bestehe die Überlegung, neben dem Grillplatz an der alten Turnhalle einen Bolzplatz zu bauen. Tore hätte man schon besorgt, doch es gebe noch Diskussionen um den Standort.

Feiern im Jahr 2026 im Blick

Im Dierdorfer Ortsteil Elgert bekommt das Feuerwehrwachhaus in diesem Jahr eine neue Heizung. Die Erneuerung ist schon vom Haushalt genehmigt und ausgeschrieben worden. Ansonsten blickt Ortsvorsteher Marcel Jüttner schon auf 2026. Dann feiert nämlich nicht nur Elgert sein 725-jähriges Jubiläum: Die Freiwillige Feuerwehr wird 90, ihr Förderverein 50 und die Kirmesgesellschaft 30 Jahre alt. Momentan ist ein Festwochenende vorgesehen, für jeden Tag gibt es bereits ein Planungsteam.

Mehrere Veranstaltungen in Brückrachdorf

Laut Ortsvorsteherin Kerstin Ahlhorn werden in Brückrachdorf auch 2025 wieder mehrere Veranstaltungen stattfinden, darunter ein Dorffest am 23. August und eine Weihnachtsbude am zweiten Dezemberwochenende. „Im April freuen wir uns außerdem, dass die Theatergruppe des Kirchspiels Urbach wieder an drei Tagen in der Sängerhalle zu Gast sein wird“, so Ahlhorn. An der Halle würden zudem Investitionen zur Erhaltung geplant. Im Bereich Straßenbau steht in diesem Jahr der geplante Ausbau der Oberdorfstraße an.