Beim Bevölkerungsschutztag in Puderbach nutzten Besucher die Möglichkeit, sich etwa über die Themen Einbruchschutz oder auch Hochwasser- und Starkregenereignisse zu informieren. Am Ende zieht der Veranstalter ein positives Fazit.

Bei optimalen Wetterbedingungen fand der Bevölkerungsschutztag am Dorfgemeinschaftshaus in Puderbach statt. Unter dem Motto „Sicherheit. Vorsorge. Zusammenhalt.“ präsentierten sich die kommunale Blaulichtfamilie, das THW, das DRK, die Rettungshundestaffel und viele weitere Organisationen. Die Polizei Rheinland-Pfalz informierte in Fachvorträgen über wirksamen Einbruchschutz. Vertreter des Kreises Neuwied gaben Einblicke in die Herausforderungen durch Klima- und Hochwasserereignisse sowie Stromausfälle und stellten neue Schutzstrukturen vor. An zahlreichen Ständen konnten sich die Besucher praxisnah informieren und beraten lassen. Ziel der Veranstaltung war es, die Bevölkerung in der Verbandsgemeinde Puderbach und Umgebung für Themen rund um Sicherheit und Vorsorge zu sensibilisieren.

i Veranstalter Dirk Kuhl war auch Referent auf der Veranstaltung. Er zieht insgesamt ein positives Fazit. Charley Burke

Ein sehr ernster Hintergrund

Auch zahlreiche Vertreter aus der Politik waren vor Ort, darunter die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und Staatssekretär Daniel Stich. „Das hat alles einen sehr ernsten Hintergrund, weil wir wissen, dass wir uns in den kommenden Jahren als resiliente, starke Gesellschaft wappnen müssen, mit Blick auf die aktuelle Weltlage“, betonte Stich. „Wir müssen wissen, was wir brauchen, und wir brauchen uns gegenseitig. Eine wehrhafte Gesellschaft entsteht dann, wenn Menschen sich füreinander engagieren. Dieses Gefühl erlebe ich überall in Rheinland-Pfalz. Deshalb sind technische, gesetzliche und finanzielle Voraussetzungen zwar wichtig, aber ohne ein starkes Miteinander wird es nicht funktionieren.“

Auch der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach unterstrich die Bedeutung des Bevölkerungsschutzes: „Katastrophenschutz, Zivilschutz und Bevölkerungsschutz sind von zentraler Bedeutung. Lange Zeit herrschte die Annahme, dass nichts passieren würde, doch inzwischen haben alle erkannt, es muss gehandelt werden.“ Mit Blick auf aktuelle Herausforderungen ergänzte er: „Vor allem im Hochwasserschutz sind wir gefordert, und das funktioniert im Kreis Neuwied bereits gut.“ Ebenfalls mit dabei waren Ursula Kolb und Gabriele Palmen von der VG Puderbach, die sich speziell um die Sicherheitsberatung von Senioren kümmern. Beide wurden vom Polizeipräsidium Koblenz ausgebildet und engagieren sich ehrenamtlich für den Schutz älterer Menschen in der VG.

i Rund ums Dorfgemeinschaftshaus präsentierte sich die Blaulichtfamilie. Charley Burke

Sicherheitsberatung für Senioren

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Aufklärung über Trickbetrug. „Solche Fälle passieren in unserer Umgebung fast täglich, sei es durch den sogenannten Enkeltrick, falsche Bankmitarbeiter oder vermeintliche Handwerker. Auf diese Weise verschaffen sich Täter Zugang zu den Menschen, oft direkt an der Haustür“, erklärte Gabriele Palmen. Stände wie dieser zeigten, wie vielfältig die Themen rund um Sicherheit und Prävention sind.

Veranstalter Dirk Kuhl zog ein überwiegend positives Fazit: „Ich hätte mir zwar noch mehr Besucher gewünscht, aber die Resonanz der Aussteller war durchweg positiv. Es waren den ganzen Tag über interessierte Gäste vor Ort. Vielleicht nicht in der Größe, aber insgesamt ein wiederholenswürdiges Ereignis.“