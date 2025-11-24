Konzert bei Kerzenschein Nicht nur der Projektchor Thalhausen begeistert Zuhörer Jörg Niebergall 24.11.2025, 12:00 Uhr

Immer häufiger finden sich Projektchöre zusammen, um bestimmte musikalische Herausforderungen anzugehen. Das ist auch in Thalhausen der Fall. Der zusammengestellte Chor und weitere Chöre haben jetzt dem Publikum einen Konzertgenuss bereitet.

Genauso dürften sich die Mitglieder des im Frühjahr in Thalhausen gegründeten Projektchores das „große musikalische Finale“ vorgestellt haben. Unter dem Motto „Bock auf Singen“ hatte man am Samstagabend zum Candlelight-Konzert eingeladen und begeisterte dabei im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus.







