Ab jetzt geht es nur noch in eine Richtung: Das gilt nun für die Alemannenstraße in Neuwied. Doch zusätzliche Hinweisschilder für Autofahrer soll es laut Stadt nicht geben, auch nicht in anderen neuen Einbahnstraßen. Aber ist das nicht gefährlich?
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Plötzlich ändert sich die Verkehrsführung – und kaum einer bekommt davon etwas mit? Im Neuwieder Stadtteil Irlich wurde kürzlich schon die dritte Straße „über Nacht“ zur Einbahnstraße, ohne dass zusätzliche Hinweisschilder die Autofahrer informierten.