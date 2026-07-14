Polizei blickt in Statistik Nicht mehr Unfälle durch neue Einbahnstraßen in Irlich Viktoria Schneider 14.07.2026, 13:00 Uhr

i Die Alemannenstraße in Neuwied-Irlich wurde plötzlich zur Einbahnstraße –, ohne dass zusätzliche Schilder auf die Änderung aufmerksam machen. Laut Stadt und Polizei seien diese aber auch nicht nötig, schließlich gelte Fahren auf Sicht. Viktoria Schneider

Ab jetzt geht es nur noch in eine Richtung: Das gilt nun für die Alemannenstraße in Neuwied. Doch zusätzliche Hinweisschilder für Autofahrer soll es laut Stadt nicht geben, auch nicht in anderen neuen Einbahnstraßen. Aber ist das nicht gefährlich?

Plötzlich ändert sich die Verkehrsführung – und kaum einer bekommt davon etwas mit? Im Neuwieder Stadtteil Irlich wurde kürzlich schon die dritte Straße „über Nacht“ zur Einbahnstraße, ohne dass zusätzliche Hinweisschilder die Autofahrer informierten.







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