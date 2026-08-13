B42 in Leutesdorf Nicht jeder hält sich an die neue Tempo-30-Regelung Jörg Niebergall 13.08.2026, 14:30 Uhr

i Jetzt fahren alle langsamer auf der B42 in Rheinbrohl? Seit dem 5. August herrscht entlang der Bundesstraße innerorts Tempo 30. Jörg Niebergall

Seit wenigen Tagen gilt die neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B42 in Leutesdorf. Anwohner atmen auf – doch nicht alle Fahrer halten sich an die Tempo-30-Regelung. Wir haben uns in dem Weindorf umgehört.

Jetzt gilt es tatsächlich: Seit wenigen Tagen ist in Leutesdorf die Tempo-30-Regelung auf der B42 innerhalb der Ortslage in Kraft. Für die Anwohner, vor allem entlang der Hauptstraße, ist damit ein lange gehegter Wunsch Wirklichkeit geworden. Die erste Bilanz: Es ist ruhiger geworden, aber längst nicht jeder hat den Fuß vom Gas genommen.







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