Seit wenigen Tagen gilt die neue Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B42 in Leutesdorf. Anwohner atmen auf – doch nicht alle Fahrer halten sich an die Tempo-30-Regelung. Wir haben uns in dem Weindorf umgehört.
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Jetzt gilt es tatsächlich: Seit wenigen Tagen ist in Leutesdorf die Tempo-30-Regelung auf der B42 innerhalb der Ortslage in Kraft. Für die Anwohner, vor allem entlang der Hauptstraße, ist damit ein lange gehegter Wunsch Wirklichkeit geworden. Die erste Bilanz: Es ist ruhiger geworden, aber längst nicht jeder hat den Fuß vom Gas genommen.