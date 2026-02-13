Närrisches im Schlosstheater Neuwieds Sitzungspräsident Rainer strandet am Flughafen Rainer Claaßen 13.02.2026, 10:00 Uhr

i Sitzungspräsident Rainer (Boris Weber) setzt viele Mittel ein, um doch noch von Kanada zum Karneval nach Neuwied fliegen zu können. Rainer Claaßen

Noch bis Rosenmontag läuft das neue Karnevalsstück im Schlosstheater. Boris Weber in seiner Paraderolle als Sitzungspräsident Rainer sitzt in diesem an einem Flughafen in Kanada fest – und versucht alles, um zu Karneval nach Neuwied zu kommen.

Sechs Jahre ist es her, dass die Freie Bühne Neuwied unter dem Titel „Das lachende Schlosstheater“ erstmals ein äußerst unterhaltsames Karnevalsstück inszeniert hat. Damals traten nur Tammy Sperlich und Boris Weber in vielen unterschiedlichen Rollen auf und nahmen das Karnevalstreiben augenzwinkernd und wohlwollend auf die Schippe.







Artikel teilen

Artikel teilen