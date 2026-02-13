Närrisches im Schlosstheater
Neuwieds Sitzungspräsident Rainer strandet am Flughafen
Sitzungspräsident Rainer (Boris Weber) setzt viele Mittel ein, um doch noch von Kanada zum Karneval nach Neuwied fliegen zu könn
Sitzungspräsident Rainer (Boris Weber) setzt viele Mittel ein, um doch noch von Kanada zum Karneval nach Neuwied fliegen zu können.
Rainer Claaßen

Noch bis Rosenmontag läuft das neue Karnevalsstück im Schlosstheater. Boris Weber in seiner Paraderolle als Sitzungspräsident Rainer sitzt in diesem an einem Flughafen in Kanada fest – und versucht alles, um zu Karneval nach Neuwied zu kommen.

Lesezeit 2 Minuten
Sechs Jahre ist es her, dass die Freie Bühne Neuwied unter dem Titel „Das lachende Schlosstheater“ erstmals ein äußerst unterhaltsames Karnevalsstück inszeniert hat. Damals traten nur Tammy Sperlich und Boris Weber in vielen unterschiedlichen Rollen auf und nahmen das Karnevalstreiben augenzwinkernd und wohlwollend auf die Schippe.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren