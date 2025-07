Er war wohl eine der bekanntesten Stimmen rund um den Karneval in der Deichstadt. Seit 2022 war Udo Kambeck der Neuwieder Prinz. Jetzt starb er nach langer schwerer Krankheit, er hinterlässt Ehefrau Elfie, Kinder und Enkel.

Leben für den Karneval

Die Auftritte als Sitzungspräsident bei unzähligen närrischen Veranstaltungen oder als Moderator bei vielen sonstigen Events war nur eine der ehrenamtlichen Tätigkeiten, mit denen Udo Kambeck in den vergangenen Jahrzehnten in und um den Neuwieder Karneval einfach nicht mehr wegzudenken war. Als er am 6. November 2022 mit Claudia Balmes zum Neuwieder Prinzenpaar proklamiert wurde, war es für den 62-Jährigen wohl einer der Höhepunkte in seiner närrischen Laufbahn.

i Udo Kambeck liebte und lebte den Karneval. Jörg Niebergall

Da bislang noch kein Nachfolger proklamiert worden ist, galt er bis dato immer noch als amtierender Prinz. Die Auszeichnung als Ehren-Rittmeister „seines“ Steckenpferd-Reitervereins machte seinen närrischen Lebenslauf komplett.