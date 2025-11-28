Einführung in der Marktkirche Neuwieds neuer Kreiskantor stellt sich mit Konzert vor Rainer Claaßen 28.11.2025, 06:00 Uhr

i Am Sonntag dürfte die Neuwieder Marktkirche beim Einführungskonzert des neuen Kreiskantors Simon Schumacher voll sein. Rainer Claaßen

Der neue Kreiskantor der evangelischen Kirche, Simon Schumacher, ist seit einigen Monaten in Neuwied. Jetzt präsentiert er sich der Öffentlichkeit. In der Marktkirche gibt er ein großes Antrittskonzert, an dem mehrere Chöre und Ensembles mitwirken.

Als Simon Schumacher im Frühjahr die Stelle des Kreiskantors in Neuwied antrat, schloss sich gewissermaßen ein Kreis: Geboren wurde er vor 40 Jahren in Koblenz, aber schon bald zog er mit seinen Eltern weg vom Rhein. Die Stationen, an denen er seither lebte und lernte, sind zahlreich und über die Republik verteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen