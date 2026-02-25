Das marode Empfangsgebäude in Neuwied weicht einem nachhaltigen Neubau. Ab Sommer 2027 soll eine moderne Holz-Wartehalle mit Photovoltaik und Kiosk den alten Bahnhof ersetzen – Oberbürgermeister Jan Einig gibt bereits grünes Licht.
Lesezeit 1 Minute
Noch machen die Deutsche Bahn und die Stadt Neuwied ein Geheimnis daraus, wie die neue Wartehalle am Bahnhof konkret aussehen mag. Doch eines steht fest: Das seit August 2024 wegen Statikproblemen gesperrte Bestandsgebäude wird in diesem Sommer abgerissen.