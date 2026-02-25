Holzmodule statt Ruine Neuwieds neuer Bahnhof: Kleiner, grüner und aus der Region Daniel Dresen 25.02.2026, 13:15 Uhr

i Das marode Bahnhofsgebäude in Neuwied wird im Zuge der Sanierung der rechten Rheinschiene in diesem Sommer abgerissen. Es soll im kommenden Jahr durch eine neue Wartehalle ersetzt werden. Daniel Dresen (Archiv). Daniel Dresen

Das marode Empfangsgebäude in Neuwied weicht einem nachhaltigen Neubau. Ab Sommer 2027 soll eine moderne Holz-Wartehalle mit Photovoltaik und Kiosk den alten Bahnhof ersetzen – Oberbürgermeister Jan Einig gibt bereits grünes Licht.

Noch machen die Deutsche Bahn und die Stadt Neuwied ein Geheimnis daraus, wie die neue Wartehalle am Bahnhof konkret aussehen mag. Doch eines steht fest: Das seit August 2024 wegen Statikproblemen gesperrte Bestandsgebäude wird in diesem Sommer abgerissen.







Artikel teilen

Artikel teilen