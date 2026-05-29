Großwerden mit der Natur Neuwieds erste Waldkita wird eingeweiht Rainer Claaßen 29.05.2026, 18:30 Uhr

i Das eingezäunte Areal dient nur als Ausganspunkt für abenteuerliche Kita-Tage in den benachbarten Waldgebieten. Rainer Claaßen

Mit der „Waldkita Torney“ in Oberbieber wurde die erste Kita dieser Art in Neuwied eröffnet. Ob Sommer oder Winter soll sich der Alltag im und am Wald abspielen. Unsere Zeitung erklärt, was noch dahinter steckt.

Die Idee stammt – wenig überraschend – aus Skandinavien: Schon in den 1950er Jahren gründete Ella Flatau in Dänemark den ersten Waldkindergarten. Gut vierzig Jahre später fand das Konzept auch in Deutschland viele Anhänger. Dabei werden die Kinder nicht in einem Gebäude im Ort, sondern direkt im oder am Wald betreut.







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