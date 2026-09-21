Konzert in neuer Stadthalle Neuwieds „Deichherz“ schlägt nun auch ganz offiziell Viktoria Schneider 21.09.2026, 17:00 Uhr

i „Jatzzimpact“ brachten Swing, Jazz, Pop, Funk und Latin in die neue Neuwieder Stadthalle. Viktoria Schneider

Der erste Auftritt in der neuen Stadthalle von Neuwied war es nicht: Doch die Big Band „Jatzzimpact“ sorgte dennoch für einen eindrucksvollen Auftakt beim Eröffnungskonzert im „Deichherz“, dem neuen und modernen Veranstaltungsort für die Stadt.

Der Auftakt ist gelungen: Neuwieds neue Stadthalle „Deichherz“ wurde am Sonntagabend mit einem Eröffnungskonzert feierlich und vor einem großen Publikum eingeweiht. Zwar fanden dort bereits in den vergangenen Wochen mehrere Veranstaltungen statt, aber die Ehre des ersten „offiziellen“ Auftritts bekam die Big Band Jatzzimpact.







Artikel teilen

Artikel teilen