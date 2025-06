Es ist der Kampf einer starken Frau, ein Kampf zurück ins Leben, zurück zur Normalität. Vor rund sieben Monaten wurde eine 46-jährige Neuwiederin mitten aus dem Leben gerissen. Die Diagnose: ein geplatztes Hirnaneurysma sowie ein Schlaganfall.

„Sie brach während meiner Geburtstagsfeier zusammen und wurde bewusstlos in die Uniklinik gebracht.“

Nun sieht sich die Familie aufgrund zahlreicher Pflege- und Rehakosten mit finanziellen Problemen konfrontiert. Und das ist der Grund, warum Jacqueline Hoelzl für ihre Mutter einen Spendenaufruf ins Leben gerufen hat. 20.000 Euro müssten es werden, um der schwer kranken Frau eine weitere Therapie und den Verbleib im barrierefreien Eigenheim zu ermöglichen. Die Hälfte dieser Summe haben Spender bereits beigesteuert.

Noch gut erinnert sich Hoelzl an den Tag, der nicht nur das Leben ihrer Mutter, sondern ihrer gesamten Familie veränderte: „Es war der 26. November 2023, sie brach während meiner Geburtstagsfeier zusammen und wurde bewusstlos in die Uniklinik gebracht.“

Wochen zwischen Hoffen und Bangen

Vorzeichen dieses Zusammenbruchs habe es nicht gegeben. „Meine Mutter war fröhlich und immer für alle da, sie arbeitete bis zu diesem Zeitpunkt Vollzeit als medizinische Fachangestellte und führte ein ganz normales Leben“, erklärt Hoelzl. Erst im Frühjahr 2023 hatten sich die damals 46-Jährige und ihr Ehemann ein Haus im Kreis Neuwied gekauft, und die Renovierungsarbeiten liefen auf Hochtouren, als die plötzliche Erkrankung der Familie sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegriss.

Es folgten zahlreiche Wochen zwischen Hoffen und Bangen: „Nach langem Aufenthalt auf der Intensivstation und weiteren Wochen auf der Überwachungsstation wurde sie im Februar 2024 in eine Reha verlegt“, beschreibt Hoelzl die schwere Zeit, in der ihre Mutter versuchte, sich wieder ins Leben zurückzukämpfen. Und dies gelang zunächst sehr gut: So konnte sie schließlich mit kognitiven Einschränkungen und einem beeinträchtigten Kurzzeitgedächtnis im Winter vergangenen Jahres aus der vollstationären Heimpflege erstmals in das gemeinsame, 2023 gekaufte barrierefreie Haus ziehen.

i Nach ihrem Zusammenbruch hat die 46-Jährige viel Zeit in einem Krankenhaus verbracht. Fabian Strauch. dpa-tmn

Schon damals fielen 25.000 Euro an Heimkosten an, die nicht übernommen wurden. Dennoch war die Freude groß: „Sie kam zurecht, und eine Unterstützung durch einen Pflegedienst zweimal täglich reichte aus“, sagt Hoelzl.

Doch das Blatt wendete sich, als im Februar dieses Jahres das Clipping eines Aneurysmas neu behandelt werden musste. Im Anschluss an diese Operation kam es erneut zu einem Schlaganfall, der alle Fortschritte zunichtemachte. „Meine Mutter kann aktuell die linke Körperhälfte nicht bewegen und ist nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen“, sagt Hoelzl.

Familie hofft auf Reduzierung der Kosten

Auch habe die Familie aufgrund der langen Aufenthaltsdauer in der Reha die Gewissheit, dass die Krankenkasse die Versorgung nicht weiter genehmigen werde. „Aufgrund des ausgelaufenen Krankengeldes und des beantragten Bezugs einer Erwerbsminderungsrente sind die laufenden Kosten für Haus, Lebensmittel, Versicherungen und die noch zusätzlich anfallenden Pflegekosten für eine 24-Stunden-Betreuung in Höhe von rund 5.000 Euro monatlich für meinen Stiefvater allein nicht tragbar“, schildert Hoelzl das Problem und den primären Grund ihres öffentlichen Spendenaufrufs, um die Zeit der starken finanziellen Belastung überbrücken zu können.

„Wir alle hoffen, dass die 24-Stunden-Betreuung nicht dauerhaft notwendig sein wird und meine Mutter durch Therapien weitere Fortschritte erzielt, wodurch die monatlichen Kosten reduziert werden können“, sagt Hoelzl. Sie richtet ihren Appell an die Öffentlichkeit, stellvertretend für ihren Stiefvater und für ihre Mutter, da es immer wieder Kämpfe gibt, die man nicht allein gewinnen kann.

Wer sich ebenfalls an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann dies online unter https://www.gofundme.com/f/

fur-meine-mama-damit-ihr-zuhause-ihr-zuhause-bleiben-kann tun. Ziel ist eine Summe in Höhe von 20.000 Euro, bislang wurden rund 12.000 Euro gespendet.