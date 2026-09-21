Der Automobilzulieferer ZF stellt die Zukunft seines Standorts in Neuwied infrage. 360 Arbeitsplätze sind gefährdet. Vor diesem Hintergrund haben am Montag zahlreiche Neuwieder ZF-Mitarbeiter beim bundesweiten Aktionstag der IG Metall mitgemacht.
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Es geht bei ZF-Aftermarket in Neuwied um die Wurst. Denn beim kriselnden Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Friedrichshafen steht nach Auskunft der IG Metall der Neuwieder Standort auf dem Prüfstand. 360 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Daher wurden beim bundesweiten Automobil-Aktionstag der Gewerkschaft am Montag auf dem Neuwieder ZF-Parkplatz das Krisenkonzept des Unternehmens kritisiert und klare Forderungen an die Geschäftsführung gestellt.