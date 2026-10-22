Wie soll Neuwied in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadt schon länger – und hat nun auch die Bürger in den Stadtteilen miteinbezogen. In insgesamt 14 Werkstätten wurden vor allem drei Themenblöcke genannt.

Meckern kann jeder. Aber konkrete Vorschläge zu liefern, das machen nur die wenigsten. Diese Diskrepanz will die Stadt Neuwied nun beheben. Im Rahmen

des Stadtentwicklungsprojekts „NeuWie“ wurden Menschen aus allen 14 Stadtteilen gefragt, was sich in Zukunft bei ihnen ändern soll.