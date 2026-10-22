Stimmen aus den Stadtteilen
Neuwieder wünschen sich Begegnungsorte und mehr Grün
In 14 Stadtteilwerkstätten konnten sich Bürger aus allen Neuwieder Stadtteile in den Beteiligungsprozess der Stadtentwicklungsst
In 14 Stadtteilwerkstätten konnten sich Bürger aus allen Neuwieder Stadtteile in den Beteiligungsprozess der Stadtentwicklungsstrategie „NeuWie?“ einbringen und eigene Ideen und Impulse beisteuern.
Alessa Strubel/Stadt Neuwied

Wie soll Neuwied in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadt schon länger – und hat nun auch die Bürger in den Stadtteilen miteinbezogen. In insgesamt 14 Werkstätten wurden vor allem drei Themenblöcke genannt.

Lesezeit 3 Minuten
Meckern kann jeder. Aber konkrete Vorschläge zu liefern, das machen nur die wenigsten. Diese Diskrepanz will die Stadt Neuwied nun beheben. Im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts „NeuWie“ wurden Menschen aus allen 14 Stadtteilen gefragt, was sich in Zukunft bei ihnen ändern soll.
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