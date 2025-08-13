Bei der Veranstaltungsreihe „Weinzeit“ in der Neuwieder Innenstadt schenkt wieder kein einziger Winzer aus der Region aus. Daran gibt es Kritik.

Am Freitag, 15. August, startet in Neuwied zum zweiten Mal die Veranstaltungsreihe „Weinzeit“ – und wieder gibt es dann Wein in Neuwied ohne Wein aus dem Kreis Neuwied. Oder auch nur aus der Region. Denn: Die fünf Winzer, die in diesem Jahr in der Deichstadt zu Gast sein werden, kommen alle nicht aus der näheren Umgebung.

Dietmar Rieth, der seit 2011 mit den „Deichstadtwinzern“ Weinbau in Heddesdorf und Irlich betreibt, schreibt an unsere Zeitung: „Wieder einmal schafft es die Neuwieder Politik, heimische Betriebe außen vor zu halten, wenn es um Förderung und mediale Unterstützung geht. Keine Anfrage und ernst gemeinte Nachfrage bei uns zum richtigen Zeitpunkt und im Vorfeld dieser mit Steuergeld geförderten Veranstaltungsreihe der Stadt Neuwied.“

Stadt unterstützt, die Deichstadtfreunde organisieren

Tatsächlich wird die „Weinzeit“ von der Stadt mit einem Betrag von 50.000 Euro unterstützt. Die Organisation und Planung liegen allerdings in der Hand der „Deichstadtfreunde“. Das ist eine Aktionsgemeinschaft der Einzelhändler in der Innenstadt. Und die sind durchaus zufrieden mit dem Format, das von einer Agentur aus Hennef umgesetzt wird.

City-Managerin Michaela Ullrich, die mit der Aktionsgemeinschaft in engem Kontakt steht, sagt: „Die Gutscheinaktion, bei der die Händler bei einem Umsatz von 30 Euro einen 1-Euro-Gutschein für die ,Weinzeit’ zur Verfügung stellen, ist im vergangenen Jahr sehr gut angekommen. Die teilnehmenden Händler waren froh über die gesamte Aktion und konnten mehr Umsatz erzielen.“

Lokale Winzer wurden zudem angefragt, konnten aber nicht die benötigte Infrastruktur für die Veranstaltung bieten. Vielleicht entsteht hier Bewegung für kommende „Weinzeiten“, wenn die Aktion diesmal so erfolgreich wird, wie sich das die Macher wünschen.

Ein Kritikpunkt aus dem vergangenen Jahr wurde derweil ausgeräumt. Wegen der recht späten Termine bis Ende Oktober waren die Temperaturen zu niedrig. Das wurde geändert, und hält sich der aktuelle Trend, könnte es zumindest an den ersten beiden Wochenenden sogar fast zu warm werden.