Auch in Neuwied ärgern sich viele gerade über die unzuverlässige Post- und Paketzustellung. Drei Beispiele aus dem Leben unserer Leserschaft zeigen die Misere in der Deichstadt. Ein Sprecher von Deutsche Post/DHL nimmt dazu Stellung.

Deutschlandweit ist der Frust über die Brief- und Paketzustellung groß, die Bundesnetzagentur verzeichnet in diesem Jahr so viele Beschwerden über die Deutsche Post/DHL wie noch nie. Dem können sich viele Neuwieder anschließen. Denn unter anderem in den Stadtteilen Rodenbach, Block und Gladbach wird die Post seit einigen Wochen nicht oder nur vereinzelt – und dann oft gebündelt – zugestellt.

Bis zu zwei Wochen unterwegs sind Postkarten, wichtige Briefe, die zum Beispiel Rezepte oder Gehaltsunterlagen enthalten, und amtliche Schreiben, melden uns eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern. Oder das Paket ist unterwegs, schon kurz vor dem Ziel – und wird dann doch nicht ausgeliefert. So wie bei Uwe Preis aus Rodenbach, der uns schreibt, dass laut Livesendungsverfolgung ein zu einem bestimmten Termin angekündigtes Paket zu ihm unterwegs gewesen sei.

Sendungsverfolgung wird zum Krimi

„Der DHL-Wagen parkte dann auch bei mir um die Ecke. Ich denke noch, gleich ist er da. Doch dann ist er plötzlich weg!“, berichtet der Neuwieder. Im Status habe gestanden: Die Zustellung musste abgebrochen werden. „Sehr seltsam“, findet Preis. Die Zustellung sollte am darauffolgenden Tag stattfinden, hieß es weiter.

„Es kommt jetzt noch besser. Das Fahrzeug stand schon bei mir quer vor der Garage, als meine Frau mit dem Auto nach Hause kam. Sie gab dem Fahrer Sichtzeichen, dass sie auf den Garagenplatz fahren wolle. Darauf hin gab der Fahrer Gas und verschwand auf Nimmerwiedersehen“, berichtet der Mann. Kurze Zeit später sei der Fahrer aus der Nachbarstraße gekommen, in eine andere eingebogen und wieder verschwunden. „Gleiches Prozedere: Zustellung am nächsten Werktag“, schließt er die Erzählung.

„Tagelang gar keine Post und dann ein ganzer Stapel im Briefkasten.“

Uwe Preis aus Rodenbach

Auch die Briefe kämen in den vergangenen Wochen anscheinend mit der Pferdekutsche, denn sie seien zum Teil zwei Wochen unterwegs, merkt Preis ironisch an: „Tagelang gar keine Post und dann ein ganzer Stapel im Briefkasten.“ Ein paar Schreiben nennt er als Beispiel, eines davon eine Rechnung vom 9. Juli, ein weiteres vom 11. Juli, die beide erst am 19. Juli eintreffen.

Ein wichtiges Rezept, das per E-Mail am 16. Juli bestellt worden sei, landete acht Tage später im Briefkasten der Familie Preis. Er habe dafür kein Verständnis mehr, macht er klar. „Beschwerden laufen ins Leere, die Hotline vertröstet auch nur“, ärgert sich der Rodenbacher.

Postkarten in Dierdorf schon längst da, in Neuwied nicht

Zeitgleich erhielten wir eine Nachricht aus Block, dass dort über zwei Wochen keine Post mehr zugestellt worden sei. „Erreichbar ist telefonisch oder per Mail nur DHL Deutschland“, so die Leserin. Mehrere Bewohner hätten dort bereits zeitnah Reklamation eingereicht – passiert sei nichts. „Es scheinen desolate Zustände bei der Post zu sein“, vermutet die Frau.

Und auch in Gladbach wartete eine Familie über Wochen auf die Briefzustellung. „Am 2. Juli haben wir in Slowenien Postkarten an verschiedene liebe Menschen verschickt“, heißt es in der E-Mail. In Dierdorf und Landau seien diese Postkarten schon längst angekommen, in Neuwied nicht, schreibt die Familie uns am 18. Juli morgens.

„Dabei sollte es doch eigentlich kein Problem darstellen, Post von Neuwied nach Neuwied-Gladbach zu befördern.“

Eine Leserin aus Gladbach

Selbst wichtige Geschäftsunterlagen wie etwa Gehaltunterlagen aus dem Juni für Mitarbeiter seien auf dem postalischen Weg bis dato nicht angekommen. „Dabei sollte es doch eigentlich kein Problem darstellen, Post von Neuwied nach Neuwied-Gladbach zu befördern“, ist sich die Frau sicher und resümiert: „Es ist eine Frechheit das Porto ständig zu erhöhen und dann nichts in den Kasten zu bekommen!“ Kurze Zeit später kommt dann eine freudige Nachricht: „Hipp, hipp, hurra! Heute kam endlich mal Post.“

Auf Nachfrage, was dahinterstecke, habe er die Antwort erhalten, dass es keine Postzusteller mehr gebe und die Briefe jetzt immer in Abständen ausgeliefert würden, berichtet der Rodenbacher Leser abschließend. Das bestätigt der Pressesprecher der DHL Group auf Nachfrage. „Drei Faktoren kommen hier zusammen. Wir haben zurzeit eine erhöhte Sendungsmenge im Brief- und Paketbereich, es ist Urlaubszeit und viele Stammkräfte nehmen ihren genehmigten und verdienten Urlaub, und wir sind mit einem erhöhten Krankenstand konfrontiert“, begründet er die Situation.

„Wir haben bereits Hilfskräfte eingestellt und suchen auch weiterhin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Ein Pressesprecher von Deutsche Post/DHL

Die Post erledige die Arbeit mit geplanten Vertretern und ungeplanten Aushilfen, „die naturgemäß die einzelnen Touren nicht so verinnerlicht haben wie Stammkräfte“, so der Pressesprecher. Zudem werde in Neuwied die Zustellung umgestellt. „Unser neues Betriebsgebäude in der Rostocker Straße vereinigt kleine Zustelleinheiten in einen modernen Stützpunkt“, verrät er.

In Teilen von Rodenbach, Block und Gladbach sei es deshalb zu Unregelmäßigkeiten in der Briefzustellung gekommen, so der Sprecher: „Wir haben bereits Hilfskräfte eingestellt und suchen auch weiterhin neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Der Stundenlohn liege bei 17.40 Euro, nutzt er die Antwort als Werbung für die Tätigkeit und gibt eine erste Erfolgsmeldung: „Durch die angelaufenen Maßnahmen konnten wir die Zustellsituation bereits entspannen.“

Zur Unterbrechung der Route erklärt er: „Sobald ein Mitarbeiter sieht, dass er seine Tour nach den betrieblichen Vorgaben zeitlich nicht einhalten kann, soll er eine halbe Stunde davor abbrechen und Priorsendungen, wie Tageszeitungen, Zustellungsaufträge, Einschreiben und Pakete noch zustellen.“ Am nächsten Tag werde dann genau an der Abbruchstelle die Zustellung begonnen, ist sich der Pressesprecher sicher und betont: „Wir entschuldigen uns nochmals für die Unannehmlichkeiten.“

Neues Postgesetz gibt Zustellern mehr Zeit

Die Vorgaben von 80 Prozent Zustellung am nächsten Tag und 95 Prozent am zweiten Tag gibt es nicht mehr, erfahren wir auf unsere konkrete Nachfrage bei der Deutschen Post/DHL. „Das neue Postgesetz erlaubt uns eine Zustellung der Sendungen nach dem Einlieferungstag bis zu vier Tage (Formel: E+4)“, macht deren Pressesprecher deutlich. Dazu verweist er auf einen Auszug zu den Laufzeitvorgaben aus Paragraf 18 des „Postrechtsmodernisierungsgesetz“, das seit 1. Januar gilt. Dort heißt es in Absatz 1, dass Universaldienstanbieter von den an einem Werktag eingelieferten inländischen Briefsendungen und inländischen Paketen im Jahresdurchschnitt jeweils mindestens 95 Prozent an dem dritten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und 99 Prozent an dem vierten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag zustellen müssen.„Dadurch kann es durchaus vorkommen, dass der ein oder andere gebündelt Post erhält“, weiß der Post-Sprecher. mwa