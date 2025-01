Kritik an Busverkehr Neuwieder vermissen Direktverbindungen im neuen ÖPNV Rainer Claaßen 16.01.2025, 20:00 Uhr

i In Neuwied hat sich im vergangenen Jahr im Busverkehr einiges geändert. Rainer Claaßen

Im Busverkehr von Neuwied hat sich einiges geändert – und das hat auch Kritik geerntet. Stadt und Kreis haben jetzt zu einer Infoveranstaltung geladen, um für etwas mehr Klarheit zu sorgen.

Nach den Sommerferien des vergangenen Jahres wurden die Busfahrpläne und die Linienführung im Neuwieder Stadt- und Kreisgebiet geändert. Bisher pendelten die meisten Linien zwischen der Innenstadt und einzelnen Stadtteilen hin und her, nun verbinden die einzelnen Linien direkt die Stadtteile miteinander, mit Zwischenhalten am Bahnhof und in der Innenstadt.

