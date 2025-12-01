ReThink zieht in Marktstraße Neuwieder Verein etabliert Tauschgarage im SPD-Lädchen Jörg Niebergall 01.12.2025, 17:00 Uhr

i Vereinsvorsitzender Andreas Barth erklärt während des Rundgangs am 3-D-Drucker, wie die Tauschgarage funktioniert. Jörg Niebergall

Die ehrenamtlichen Helfer vom Verein „ReThink“ sind in das ehemalige SPD-Lädchen in die Neuwieder Marktstraße umgezogen. Dort bieten sie nicht nur Workshops und Raum für Versammlungen, sie haben auch die „Tauschgarage“ mitgebracht.

Leerstand war gestern, und wenn man nachhaltige Ideen dann noch äußerst sinnvoll umsetzen kann, dann wird daraus schnell ein perfektes Projekt: Am 15. März 2024 hat das SPD-Lädchen in der Markstraße 103 seine Türen geschlossen, seitdem stand die Immobilie leer.







