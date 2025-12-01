Neuwieder Verein etabliert Tauschgarage im SPD-Lädchen

Die ehrenamtlichen Helfer vom Verein „ReThink“ sind in das ehemalige SPD-Lädchen in die Neuwieder Marktstraße umgezogen. Dort bieten sie nicht nur Workshops und Raum für Versammlungen, sie haben auch die „Tauschgarage“ mitgebracht.
Lesezeit 3 Minuten
Leerstand war gestern, und wenn man nachhaltige Ideen dann noch äußerst sinnvoll umsetzen kann, dann wird daraus schnell ein perfektes Projekt: Am 15. März 2024 hat das SPD-Lädchen in der Markstraße 103 seine Türen geschlossen, seitdem stand die Immobilie leer.