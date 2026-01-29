25 Jahre für die Frauenwürde
Neuwieder Verein berät vor Schwangerschaftsabbrüchen
Der aktuelle Vorstand des Vereins Frauenwürde Neuwied bei der Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen (von links): Michael Leidheiser, Ingrid Schweizer, Hanspeter Schladt, Dorothee Bruchof, Elisabeth Freise.
Else Bähren

Wegen Vorgaben der katholischen Kirche musste auch die Caritas in Neuwied die Beratung von Frauen vor Schwangerschaftsabbrüchen einstellen. Seit inzwischen 25 Jahren hat diese Aufgabe der Verein Frauenwürde übernommen, was jetzt gefeiert wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Der Weg war lang, bis in Deutschland gesetzliche Regelungen zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen geschaffen waren. In Neuwied ist das Thema eng mit dem Verein Frauenwürde verknüpft, der jetzt seinen 25. Geburtstag feierte.Bis heute gilt die Regelung, dass Frauen vor einer Abtreibung nachweisen müssen, an einem qualifizierten Beratungsgespräch teilgenommen zu haben.

