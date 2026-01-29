Wegen Vorgaben der katholischen Kirche musste auch die Caritas in Neuwied die Beratung von Frauen vor Schwangerschaftsabbrüchen einstellen. Seit inzwischen 25 Jahren hat diese Aufgabe der Verein Frauenwürde übernommen, was jetzt gefeiert wurde.

Der Weg war lang, bis in Deutschland gesetzliche Regelungen zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen geschaffen waren. In Neuwied ist das Thema eng mit dem Verein Frauenwürde verknüpft, der jetzt seinen 25. Geburtstag feierte.

Bis heute gilt die Regelung, dass Frauen vor einer Abtreibung nachweisen müssen, an einem qualifizierten Beratungsgespräch teilgenommen zu haben.