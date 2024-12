Aktion im Advent Neuwieder Unternehmer spenden Sachpreise Rainer Claaßen 09.12.2024, 14:00 Uhr

i Die Kolpingfamilie erhält eine Spende. Deren Vertreter Werner Hammes (vorn rechts) freute sich über den Spendenbetrag von 1.200 Euro. Mehr als 80 Gäste verbrachten zudem einen geselligen Abend im Restaurant von Tim (links) und Eva Correia-Dias (Mitte). Rainer Claaßen

Die Adventstombola im Neuwieder Restaurant L’aperitif ist zum dritten Mal über die Bühne gegangen. Die Kolpingfamilie freut sich über eine Spende.

Neuwied. Zum dritten Mal hat im Restaurant L’aperitif am Neuwieder Marktplatz die Adventstombola stattgefunden. Unternehmen aus der Stadt und der Umgebung spenden dafür Sachpreise, die dann in der Adventszeit im Restaurant verlost werden. Geld fließt an die Obdachlosenhilfe Die Einnahmen werden für einen guten Zweck eingesetzt.

