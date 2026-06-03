Niedax empfängt die Wirtschaft Neuwieder Unternehmer geben Schnieder Hausaufgaben mit Ralf Grün 03.06.2026, 19:18 Uhr

i Ministerpräsident Gordon Schnieder (9. von rechts) wurde als Ehrengast beim "Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied" begrüßt. Jörg Niebergall

Der „Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied“ ging auf dem Technologie-Campus der Firma Niedax in Neustadt-Rahms über die Bühne. Eine Almhütte sollte dort der Ort klarer Botschaften von Unternehmern und kommunaler Vertreter an die Politik werden.

Der „Global Player“ in Sachen Kabelführungen für Elektroinstallationen, die Niedax Group, hat sich als würdige Gastgeberin für den „Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied“ erwiesen. Etwa 300 Unternehmer und Vertreter von Politik, Institutionen und Verwaltung gaben sich am Mittwochnachmittag auf dem Technologie-Campus des Unternehmens in Neustadt-Rahms ein Stelldichein.







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