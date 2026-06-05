Niedax empfängt die Wirtschaft
Neuwieder Unternehmer fordern neue Wirtschaftspolitik
Ministerpräsident Gordon Schnieder (6. von rechts) und Gastgeber Bruno Reufels (4. von rechts) beim Wirtschaftsempfang des Kreis
Ministerpräsident Gordon Schnieder (6. von rechts) und Gastgeber Bruno Reufels (4. von rechts) beim Wirtschaftsempfang des Kreises Neuwied bei Niedax. Die Sparkassenvorstände Thomas Paffenholz (2. von rechts) und Marc Sinkewitz (rechts) haben sich dazugesellt.
Jörg Niebergall

Die Unternehmen im Kreis Neuwied haben eine klare Erwartungshaltung an die neue Landesregierung in Mainz: Die Wirtschaftspolitik muss Investitionen schneller ermöglichen, soll Bürokratie abbauen und den Unternehmen mehr Vertrauen schenken.

Lesezeit 3 Minuten
Überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel und fehlendes Vertrauen in die Unternehmen: Klare Ansagen an die Politik haben den „Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied“ geprägt – wie lange nicht. Der Ort für die unmissverständlichen Botschaften aus dem Kreis der heimischen Unternehmerschaft und deren Interessenvertretung, der Industrie- und Handelskammer (IHK), hätte nicht besser gewählt sein können.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren