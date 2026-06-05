Die Unternehmen im Kreis Neuwied haben eine klare Erwartungshaltung an die neue Landesregierung in Mainz: Die Wirtschaftspolitik muss Investitionen schneller ermöglichen, soll Bürokratie abbauen und den Unternehmen mehr Vertrauen schenken.
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Überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel und fehlendes Vertrauen in die Unternehmen: Klare Ansagen an die Politik haben den „Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied“ geprägt – wie lange nicht. Der Ort für die unmissverständlichen Botschaften aus dem Kreis der heimischen Unternehmerschaft und deren Interessenvertretung, der Industrie- und Handelskammer (IHK), hätte nicht besser gewählt sein können.