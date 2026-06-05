Niedax empfängt die Wirtschaft Neuwieder Unternehmer fordern neue Wirtschaftspolitik Ralf Grün 05.06.2026, 15:00 Uhr

i Ministerpräsident Gordon Schnieder (6. von rechts) und Gastgeber Bruno Reufels (4. von rechts) beim Wirtschaftsempfang des Kreises Neuwied bei Niedax. Die Sparkassenvorstände Thomas Paffenholz (2. von rechts) und Marc Sinkewitz (rechts) haben sich dazugesellt. Jörg Niebergall

Die Unternehmen im Kreis Neuwied haben eine klare Erwartungshaltung an die neue Landesregierung in Mainz: Die Wirtschaftspolitik muss Investitionen schneller ermöglichen, soll Bürokratie abbauen und den Unternehmen mehr Vertrauen schenken.

Überbordende Bürokratie, Fachkräftemangel und fehlendes Vertrauen in die Unternehmen: Klare Ansagen an die Politik haben den „Empfang der Wirtschaft im Kreis Neuwied“ geprägt – wie lange nicht. Der Ort für die unmissverständlichen Botschaften aus dem Kreis der heimischen Unternehmerschaft und deren Interessenvertretung, der Industrie- und Handelskammer (IHK), hätte nicht besser gewählt sein können.







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