Die Villa Weißer Berg in Niederbieber soll als Hochzeitslocation bekannter werden. Zudem bietet das Neuwieder Unternehmerpaar Eduarda und Ruven Kopp auch Deko für Hochzeitsfeiern zum Ausleihen an.
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Seit Anfang des Jahres leiten Eduarda und Ruven Kopp die Villa Weißer Berg. Wie schon Jahre zuvor dient das historische Anwesen weiterhin als Hotel und Tagungsort. Die beiden möchten die elegante Villa aber auch als Hochzeitslocation bekannt machen – schon für dieses Jahr gibt es viele Buchungen.