Was es zum Heiraten braucht Neuwieder Unternehmer beraten Hochzeitspaare bei Deko Rainer Claaßen 12.04.2026, 06:00 Uhr

i Ruven und Eduarda Kopp in ihrem Showroom – hier beraten sie auch Hochzeitspaare für die Ausstattung ihrer Feier. Rainer Claaßen

Die Villa Weißer Berg in Niederbieber soll als Hochzeitslocation bekannter werden. Zudem bietet das Neuwieder Unternehmerpaar Eduarda und Ruven Kopp auch Deko für Hochzeitsfeiern zum Ausleihen an.

Seit Anfang des Jahres leiten Eduarda und Ruven Kopp die Villa Weißer Berg. Wie schon Jahre zuvor dient das historische Anwesen weiterhin als Hotel und Tagungsort. Die beiden möchten die elegante Villa aber auch als Hochzeitslocation bekannt machen – schon für dieses Jahr gibt es viele Buchungen.







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