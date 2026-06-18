Cocktail-Kreation zur WM Neuwieder trinken „Ivory Coast Sun“ zum nächsten Spiel Jörg Niebergall 18.06.2026, 13:00 Uhr

i Die Koblenzer Studentinnen Chiara Genna (21) und Angelika Makarewicz (23) haben in der Neuwieder Billard-Café-Insel für unsere Zeitung den WM-Cocktail "Ivory Coast Sun" gemixt - passend zum nächsten Gegener der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jörg Niebergall

Was könnte besser sein als ein Cocktail mit „afrikanischem Feuer“, wenn die DFB-Auswahl auf ihren zweiten WM-Gegner trifft? Das dachten sich Chiara Genna und Angelika Makarewicz von der Neuwieder Billard-Café-Insel und mixten einen „Ivory Coast Sun“.

Während sich Millionen Fußballfans schon auf das WM-Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste vorbereiten, wurde in der Billard-Café-Insel in der Neuwieder Schlossstraße an einem passenden „Begleiter“ zum Fußballgenuss gefeilt: der perfekten Mischung aus Sommer, Fußballfieber und Urlaubsgefühl.







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