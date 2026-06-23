Cocktail zur Fußball-WM Neuwieder trinken beim Ecuador-Spiel „Quito Sunrise“ Jörg Niebergall 23.06.2026, 17:00 Uhr

i Tim Correia-Dias kreierte den "Quito-Sunrise" für das Duell Deutschland gegen Ecuador. Jörg Niebergall. Tim Correia-Dias kreierte den Quito-Sunrise!

Auch wenn unsere Fußball-Nationalmannschaft bereits für die nächste Runde qualifiziert ist, werden es sich viele Fans nicht nehmen lassen, auch die dritte Vorrundenpartie gegen Ecudaor zu genießen. Und das geht am besten mit einem „Quito Sunrise“.

Am Donnerstag richtet sich der Blick der Fußballfans auf das letzte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Um 22 Uhr trifft unser Team auf Ecuador – und passend zu diesem besonderen Duell gibt es in der Bildungslücke im Food-Hotel einen Cocktail, der die Farben, die Lebensfreude und den Stolz des südamerikanischen Landes ins Glas bringt: den „Quito Sunrise“.







Artikel teilen

Artikel teilen