Wenn eine Institution Geld immer gut gebrauchen kann, dann gewiss das Tierheim in Neuwied-Segendorf. Vor etwa zwei Monaten haben Christoph Menzenbach und Guiseppe „Pino“ Leonardi dafür gesorgt, dass jetzt Geld in die Tierheimkasse kommt.

Ende Juni hat es im Restaurant „Pino Italia“ eine Benefizveranstaltung zugunsten des Tierheimes Neuwied gegeben. 60 Personen nahmen an dem Abendessen mit Musikuntermalung von der Band SAM teil. 1200 Euro an Spenden kamen allein durch die Teilnahme zusammen.

Nicht wenige Besucher warfen zusätzlich noch etwas in den Hut, und auch die Sparkasse und die VR-Bank unterstützten die Aktion. Das Resultat kann sich sehen lassen: Insgesamt konnten Initiator Christoph Menzenbach und Guiseppe „Pino“ Leonardi der Leiterin des Neuwieder Tierheims Sabrina Steger jetzt einen Scheck über 2300 Euro überreichen.

Das Geld soll unter anderem für die Errichtung eines neuen Geheges genutzt werden, in dem Hunde untergebracht werden, die von der Polizei in der Nacht gefunden werden. Das ganze Team des Tierheims freut sich über die Zuwendung und die Wertschätzung für die wichtige Arbeit, die die Aktiven in Segendorf und bei mobilen Einsätzen leisten.