Bachata für den guten Zweck Neuwieder Tanzschulen nehmen an Weltrekordversuch teil

i In der Schlosstanzschule Neuwied von Sibylle Daumas wurde für den guten Zweck Bachata getanzt. Jörg Niebergall

Tanzschulen in Neuwied haben am Samstagabend an einem Weltrekordversuch teilgenommen, bei dem bundesweit Hunderte Tanzpaare zeitgleich Bachata tanzten. Die Aktion zielte darauf ab, Spenden im Kampf gegen Kinderdemenz zu sammeln.

Das hat nicht nur Spaß gemacht, auch der gute Zweck stand im Mittelpunkt der wohl einzigartigen Veranstaltung. In Kooperation mit dem Wirtschaftsverband deutscher Tanzschulunternehmen hatte die NCL-Stiftung „Für eine Zukunft ohne Kinderdemenz“ anlässlich des Welttanztages 2025 am 8.







