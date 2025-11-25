Hilfe für jungen Mann Neuwieder strömen zu Benefizkonzert für Julian Jörg Niebergall 25.11.2025, 20:00 Uhr

i Die Pastoralreferenten Christopher Hoffmann und Tobias Wolff hatten zusammen mit den Pfadfindern das Benefizkonzert für Julian-Niklas Maxein organisiert. Jörg Niebergall

Die Pfadfinder aus Heimbach-Weis und Gladbach sowie die Pastoralreferenten Christopher Hoffmann und Tobias Wolff haben eine Hilfsaktion für den erkrankten Julian-Niklas Maxein organisiert. Julians Hündin Tala soll nun speziell ausgebildet werden.

Auch Julian-Niklas Maxein und seine Familie waren sichtlich überrascht: Dass so viele Besucher zum Benefizkonzert für den von einer neuromuskulären Erkrankung betroffenen jungen Heimbach-Weiser in die Kirche Maria Himmelfahrt in Gladbach kommen würden, hätten sie im Vorfeld auch nicht gedacht.







