Gesichter des Karnevals Neuwieder stand schon mit 20 Wochen auf der Bühne Viktoria Schneider 15.12.2025, 10:59 Uhr

i Schon als kleiner Knirps hat der Karneval eine zentrale Rolle im Leben von Alexander Wertgen (rechts) eingenommen. Zunächst war er im Piccolo-Corps aktiv, später wechselte der heute 29-Jährige zur aktiven Garde. Uschi Bachus

Fußballspieler nehmen ihren Nachwuchs gerne mal ins Stadion mit. Die Eltern von Alexander Wertgen holten ihn stattdessen auf die Bühne – mit nur wenigen Monaten. Noch heute lebt und liebt der aktuelle Kommandeur der Neuwieder Ehrengarde den Karneval.

Alexander Wertgen wurde der Karneval schon in die Wiege gelegt. Nicht nur, weil seine Eltern, Geschwister und andere Verwandte in der Ehrengarde der Stadt Neuwied aktiv sind. Nein, seinen ersten Auftritt auf der Karnevalsbühne hatte der heutige Kommandeur im Alter von nur wenigen Wochen.







