Runder Tisch etabliert Neuwieder Stadtspitze zieht Lehren aus Felsenkeller Rainer Claaßen 08.10.2026, 16:58 Uhr

i Vor einigen Jahren noch ein beliebtes Restaurant, lange davor auch mal ein Kino: der Felsenkeller in Heimbach-Weis. Rainer Claaßen

Ratten, Müll und schlechte Wohnbedingungen: Die frühere Gaststätte Felsenkeller in Heimbach-Weis sorgte für viel Aufsehen und Ärger bei Anwohnern. Erstmals kam nun ein Runder Tisch zusammen, um Situationen wie diese in Zukunft zu verhindern.

Wenn Bürger sich mit Problemen an eine Behörde wenden, erwarten sie schnelle Hilfe. Oft ist die Enttäuschung groß, wenn es lange dauert, bis tatsächlich eine Besserung erkennbar wird. Aktuell zeigte sich das recht deutlich am Beispiel der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in Heimbach-Weis.







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