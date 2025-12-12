35,4 Millionen Euro investiert Neuwieder Stadtrat nimmt Haushaltsplan für 2026 an Viktoria Schneider 12.12.2025, 16:00 Uhr

i Eine Ära geht zu Ende, sagte Oberbürgermeister Jan Einig. Am Donnerstag fand im Neuwieder Heimathaus die letzte Stadtratssitzung an diesem Ort statt. Ab 2026 trifft sich der Rat im Amalie-Raiffeisen-Saal an der Volkshochschule. Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Investitionen in Millionenhöhe, zusätzlich noch ein Finanzüberschuss: Den geplanten Entwurf für das Haushaltsjahr 2026 nahm der Neuwieder Stadtrat mehrheitlich an. Dennoch finden nicht alle Fraktionen das Vorgehen der Stadt gut.

Erneut legt die Stadt Neuwied einen positiven Haushalt für das kommende Jahr vor, die Krisenjahre scheinen vorbei . Mit der Zustimmung des Stadtrats steht den Millioneninvestitionen nun nichts mehr im Weg. Doch die positive Entwicklung der vergangenen Jahre ist nicht dauerhaft abgesichert, hieß es im Rat.







