Neuwieder Stadtrat nimmt Haushaltsplan für 2026 an

Investitionen in Millionenhöhe, zusätzlich noch ein Finanzüberschuss: Den geplanten Entwurf für das Haushaltsjahr 2026 nahm der Neuwieder Stadtrat mehrheitlich an. Dennoch finden nicht alle Fraktionen das Vorgehen der Stadt gut.
Lesezeit 2 Minuten
Erneut legt die Stadt Neuwied einen positiven Haushalt für das kommende Jahr vor, die Krisenjahre scheinen vorbei . Mit der Zustimmung des Stadtrats steht den Millioneninvestitionen nun nichts mehr im Weg. Doch die positive Entwicklung der vergangenen Jahre ist nicht dauerhaft abgesichert, hieß es im Rat.