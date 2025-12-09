Neuwieder Stadthalle öffnet noch vor Ostern

Wenn es zu keinen Komplikationen mehr kommt, können die Neuwieder zu Beginn des Frühjahrs ihre neue Stadthalle nutzen. Die Arbeiten am „Deichherz“ kommen sehr gut voran.
Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstag findet zum letzten Mal eine Stadtratssitzung in der Stadthalle Heimathaus statt. Die letzte Veranstaltung wird am 31. Dezember der Auftritt des Springmaus-Theaters sein. Dann schließt die Halle für immer. Doch in der Nähe des Bahnhofs entsteht die Alternative: Im Auftrag der Stadt erstellen die Stadtwerke eine Halle in Leichtbauweise, die den Namen „Deichherz“ tragen soll.