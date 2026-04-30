Sportlerehrung zum Auftakt Neuwieder Stadthalle „Deichherz“ öffnet ihre Türen Rainer Claaßen 30.04.2026, 13:00 Uhr

Die vergleichsweise schnelle Umsetzung des provisorischen Stadthallenbaus freut sicher nicht nur die Verantwortlichen bei Stadt und Stadtwerken. Die erfolgreichen Sportler der Deichstadt sind die ersten, die das „Deichherz“ feierlich „einweihen“.

Anfang vorigen Jahres wurde klar, dass die Stadthalle Heimathaus nicht länger betrieben werden kann. Nicht nur Skeptiker haben befürchtet, dass es lange dauern würde, bis eine Alternative zur Verfügung steht. Aktuell gibt es ja genügend Beispiele für größere Bauprojekte, die von vornherein auf Jahre angelegt sind, und die sich dennoch deutlich verzögern.







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