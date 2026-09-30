Taoufiq Sayah alias „Dieter“ kann Wechselbrücke fahren und Gefahrgut transportieren. Aber obwohl der Lkw-Fahrer aus Marokko für seine Firma in Neuwied so wichtig ist, musste er das Land verlassen. Seine Chefin kämpft nun für seine Rückkehr.

Taoufiq Sayah ist für seine Firma unerlässlich. „Es gibt nicht viele, die das können, was er macht“, erklärt seine Chefin Nicole Holzmann, die Geschäftsführerin von TRM Transporte in Neuwied.

Sie kämpft dafür, dass der ausgebildete Lkw-Fahrer wieder zurück nach Deutschland kommen kann.