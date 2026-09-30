Marokkaner musste ausreisen
Neuwieder Speditionsfirma kämpft für ihren „Dieter“
Taoufiq Sayah, auch als „Dieter“ bekannt, ließ sich in Deutschland zum Lkw-Fahrer ausbilden. Doch seine zerbrochene Ehe sorgte d
Taoufiq Sayah, auch als „Dieter“ bekannt, ließ sich in Deutschland zum Lkw-Fahrer ausbilden. Doch seine zerbrochene Ehe sorgte dafür, dass er zurück nach Marokko musste.
Said Sayah

Taoufiq Sayah alias „Dieter“ kann Wechselbrücke fahren und Gefahrgut transportieren. Aber obwohl der Lkw-Fahrer aus Marokko für seine Firma in Neuwied so wichtig ist, musste er das Land verlassen. Seine Chefin kämpft nun für seine Rückkehr.

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Taoufiq Sayah ist für seine Firma unerlässlich. „Es gibt nicht viele, die das können, was er macht“, erklärt seine Chefin Nicole Holzmann, die Geschäftsführerin von TRM Transporte in Neuwied. Sie kämpft dafür, dass der ausgebildete Lkw-Fahrer wieder zurück nach Deutschland kommen kann.
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