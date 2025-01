Prozess am Landgericht Neuwieder soll Nachbarn bedroht und beleidigt haben Rainer Claaßen 27.01.2025, 16:00 Uhr

i Der Angeklagte (verdeckt) unterhält sich vor Prozessbeginn mit seinen Anwälten. Rainer Claaßen

Ein Neuwieder, der bereits in Gefängnissen einsaß, muss sich nun erneut vor Gericht verantworten. Er soll im Kreis Neuwied unter anderem seine Nachbarn bedroht und beleidigt haben. Der Mann räumt einen vieles davon ein, was ihm zur Last gelegt wird.

Als der Angeklagte beim Eintreten des Richters in den Gerichtssaal am Landgericht Koblenz aufstand, tat er das mit so viel Schwung, dass sein Stuhl dabei nach hinten umkippte. Ein Bild, das bezeichnend ist für den Eindruck, den der 39-jährige Neuwieder während des ersten Verhandlungstages machte: Der schlanke Mann mit kahl geschorenem Schädel und Kinnbart wirkt auffallend unruhig und impulsiv.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen