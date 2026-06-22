150 Jahre Rhein-Wied-Gymnasium
Neuwieder Schule feiert sich und ihre lange Historie
Schulleiter Helmut Zender und Stellvertreterin Christine Hahn freuten sich über rege Beteiligung beim Fest zum 150-jährigen Best
Schulleiter Helmut Zender und Stellvertreterin Christine Hahn freuten sich über rege Beteiligung beim Fest zum 150-jährigen Bestehen des Rhein-Wied-Gymnasiums.
Rainer Claaßen

Wenn das kein Anlass zum Feiern war: Das Rhein-Wied-Gymnasium blickte am Wochenende auf 150 Jahre Schulgeschichte. Ein weiterer Festakt ist für Oktober vorgesehen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Jubiläen ist es oft kompliziert: Schon im Jahr 1869 entschlossen sich Neuwieder Bürger, eine Mädchenschule zu gründen. Das war damals alles andere als selbstverständlich. Bildung war da noch Männersache. Der 150. Jahrestag, der am Samstag mit einem großen Schulfest gefeiert wurde, bezieht sich allerdings auf die Übernahme der Schule durch die Stadt Neuwied im Jahr 1876.

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