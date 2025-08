Am ersten Augustwochenende fängt der wilde, wilde Westen mitten in Neuwied an. Dann packen die Schützen Lederweste, Cowboyhut und Uniform aus und lassen es so richtig krachen – ganz wörtlich gemeint.

Wildwestromantik pur – das gibt es schon seit Jahren immer am ersten August-Wochenende auf dem Vereinsgelände des Neuwieder Schützenvereins. Vier Tage lang wurde dem regulären Schießsport auch dieses Mal wieder mit stilechter Westernkleidung, jeder Menge Südstaatenuntermalung, einer fast schon furchteinflößenden Kanone mit „Böllerakustik“ und natürlich dem zugehörigen Ambiente ein imposanter Rahmen verliehen. Der lockte Besucher aus Belgien, Niederlande und sogar Großbritannien an.

Das Gelände um das Schützenhaus wurde kurzerhand in einen zweckmäßig eingerichteten Campingplatz mit Zelten und Wohnmobilen verwandelt. Klar, dass auch hier so mancher Wildwestschmuck in Form von Petroleumlampen oder sonstigen Accessoires nicht zu kurz kam. Auch kulinarisch dürfte so mancher Westernfan auf seine Kosten gekommen sein, wenn er nicht gerade schon selbstständig auf seinem Kocher die üblichen Bohnen mit Speck zubereitet hatte.

i Wildwestromantik mit Holländern und Belgiern. Jörg Niebergall

Wer es musikalisch mochte, kam auch auf seine Kosten. Die Coverband Cross-Section muss den Besuchern und Organisatoren im vergangenen Jahr so gut gefallen haben, dass man die lokale Band auch in diesem Jahr wieder verpflichtete. Rock- und Popgeschichten der vergangenen Jahrzehnte, das kam auch bei den nicht ganz so in der Country-Szene bewanderten Musikfans bestens an. Bis weit nach Mitternacht rockte die Band das Schützenhaus, Zugabe inklusive.

Klar, geschossen wurde dann in Nodhausen auch. Wenn man mit dem Vorderlader aufwendig inszenierte Truthähne und Bisons als Ziele ausgibt, dürfte sich mancher Cowboy wie im Westernfilm gefühlt haben. Höhepunkt war aber zweifelsohne die 13. Ausgabe des Quigley-Schießens, bei dem auf vier, acht oder elf Zentimeter kleine Metalleimerchen geschossen wird. Da konnte auch der ein oder andere Schauer den Beteiligten die gute Laune und den Spaß nicht verderben– zumal der Großteil der Aktionen im Trockenen stattfand, von den Regentropfen auf den Zeltdächern einmal abgesehen.