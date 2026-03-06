Anlaufstelle für Wohnungslose
Neuwieder „Schöppche 2.0“ ist wahrlich kein Schuppen 
Feierlich wurde der Schlüssel an Olga Scott überrreicht.
Rainer Claaßen

Die Idee, für die Anlaufstelle für Obdachlose in Neuwied einen Neubau auf den Weg zu bringen, ist noch gar nicht so alt. Dank der Wirtgen-Stiftung ist das Vorhaben in kurzer Zeit umgesetzt worden. Jetzt herrscht große Freude bei den Verantwortlichen.

Schon seit Jahren gibt es in Neuwied einen Anlaufpunkt für Menschen, die keine Wohnung oder kein Obdach haben: Im „Schöppche“ hinter dem Gebäude der Caritas in der Heddesdorfer Straße fanden sie einen Aufenthaltsraum, eine Kleiderstube, eine warme Dusche und auch etwas zu essen.

