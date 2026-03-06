Die Idee, für die Anlaufstelle für Obdachlose in Neuwied einen Neubau auf den Weg zu bringen, ist noch gar nicht so alt. Dank der Wirtgen-Stiftung ist das Vorhaben in kurzer Zeit umgesetzt worden. Jetzt herrscht große Freude bei den Verantwortlichen.
Lesezeit 3 Minuten
Schon seit Jahren gibt es in Neuwied einen Anlaufpunkt für Menschen, die keine Wohnung oder kein Obdach haben: Im „Schöppche“ hinter dem Gebäude der Caritas in der Heddesdorfer Straße fanden sie einen Aufenthaltsraum, eine Kleiderstube, eine warme Dusche und auch etwas zu essen.