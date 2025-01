Was passiert mit Bauprojekt? Neuwieder Schlossstraße: Straßenbaufirma ist insolvent 24.01.2025, 14:02 Uhr

i Die Firma, die derzeit die Neuwieder Schlossstraße erneuert, hat Insolvenz beantragt. Jörg Niebergall

Die Arbeiten an der Neuwieder Schlossstraße sind im vollen Gange. Nun meldete die ausführende Firma Insolvenz an. Was bedeutet das für die in der Deichstadt so zentrale Baumaßnahme?

Am 21. Januar war in einer öffentlichen Bekanntgabe des Amtsgerichts Montabaur zu lesen, dass die Firma Schäfer & Schäfer Straßenbau aus Dürrholz-Daufenbach Insolvenz angemeldet hat. In Neuwied ging bei der Nachricht so manche Alarmglocke an, denn das Unternehmen erneuert derzeit die Schlossstraße, eine der zentralen Straßen in der Innenstadt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen