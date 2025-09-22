Mehr als 16 Meter lang Neuwieder Schiffsanleger nimmt langsam Formen an Rainer Claaßen 22.09.2025, 06:00 Uhr

i Freuen sich, dass der Anleger für Neuwied bald fertig ist: Lena Höver vom Amt für Stadtmarketing (links) und Alex Friesen vom Hersteller SBS. Rainer Claaßen

Nahe Neuwied, in Andernach, werden die Vorbereitungen für den neuen Schiffsanleger für die Deichstadt getroffen. Der Ponton für Hotelschiffe hat gewaltige Dimensionen.

Auch wenn manch einer die Herkunft des Namens nicht mehr kennt, hält sich der Spitzname „Schärjer“ für die Neuwieder bis heute. So wurden früher die Arbeiter genannt, die mit Schubkarren Rheinschiffe be- und entladen haben. Damals wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass Neuwied einmal für längere Zeit ganz ohne Anlegestelle auskommen müsste.







