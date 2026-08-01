Wechsel bei Blumen Reiprich Neuwieder Ringmarkt: Ein fast 60-jähriges Erfolgsmodell Rainer Claaßen 01.08.2026, 07:00 Uhr

i Der Außenbereich ist überdacht, und es gibt viele Parkplätze: Das macht den Ringmarkt in Neuwied für viele Kunden nach wie vor attraktiv. Rainer Claaßen

Vom Acker zum lebendigen Quartier: Seit fast 60 Jahren ist der Ringmarkt in Neuwied Nahversorger und Treffpunkt für viele Menschen am Raiffeisenring. Kaum Leerstand und viele Parkplätze sprechen Kunden an.

Die Suche der Floristin Andrea Reiprich nach einer Nachfolge, über die unsere Zeitung berichtet hat, lenkt den Blick auf die Geschichte des Ringmarkts selbst. Ihr Vater gehörte zu den Ersten, die ein Geschäft in der neu errichteten kleinen Fußgängerzone am westlichen Rand des Raiffeisenrings eröffneten.







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