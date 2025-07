„Wir wussten zwar schon seit Langem, dass es ihm nicht besonders gut geht“, kann Silke Flick, Präsidentin der Karnevalsfreunde Oberbieber, es noch gar nicht fassen, dass mit dem amtierenden Neuwieder Karnevalsprinzen Udo Kambeck nicht nur eine der prägnantesten Stimmen des Neuwieder Karnevals, sondern auch einer der engagierten Narren in der Deichstadt überraschend gestorben ist. „Das war für uns ein echter Schock.“

„Er lebte seit mehr als 20 Jahren quasi für den Verein.“

Peter Hof, Geschäftsführer der Steckenpferd-Reiter, über den Verstorbenen

Gerade, weil die Karnevalsfreunde Oberbieber mit dem Steckenpferd-Reiterverein Neuwied „ein echt enges und sehr gutes Verhältnis“ gehabt hätten. „Kambeck war hier nicht nur Ehrenrittmeister und Sitzungspräsident gewesen, er hatte sich auch im Vorfeld um das Sitzungsprogramm und vieles mehr gekümmert“, sagt Flick.

i Udo Kambeck am Mikro bei seinen Steckenpferdreitern Jörg Niebergall

Peter Hof, Geschäftsführer der Steckenpferd-Reiter, sieht den Tod Kambecks als großen Verlust für den Verein. „Er lebte seit mehr als 20 Jahren quasi für den Verein“, so Hof. „Er war aber auch für alle anderen Vereine da, wenn er gebraucht wurde, als Moderator, Sitzungspräsident, Conferencier, Helfer, Unterstützer, Sponsor und Freund.“

Wie es jetzt bei den Steckenpferd-Reitern weitergeht, lässt Hof erst einmal offen. „Moderation und die Rolle als Sitzungspräsident ist das eine, aber er hat sich auch rundherum um vieles gekümmert. Die Lücke, die er hinterlässt, ist riesig.“

„Er war schon eine der Säulen im Neuwieder Karneval.“

Oberbürgermeister Jan Einig über den Verstorbenen

„Er war schon eine der Säulen im Neuwieder Karneval“, sieht Oberbürgermeister Jan Einig den Verlust von Udo Kambeck nicht nur als Prinz und Freund. „Er hat den Karneval in der Deichstadt vorgelebt, war stets für viele Vereine da und hat es prima verstanden, seine beruflichen Beziehungen im närrischen Neuwied mit einfließen zu lassen.“

Eine ganz besondere Beziehung zu Udo Kambeck hatte wohl die aktuelle Vorsitzende des Neuwieder Festausschusses, Claudia Balmes. Am 6. November 2022 war sie (Claudia I.) gemeinsam mit Kambeck (Udo I.) im Neuwieder Heimathaus zum Neuwieder Prinzenpaar 2022/2023 gekürt worden. „Klar, da verbringt man gerade in der fünften Session viel Zeit miteinander“, so Balmes: „Als mich die Nachricht erreichte, war ich erst einmal total schockiert. Obwohl ich wusste, dass es ihm gesundheitlich nicht ganz so gut ging. Das ganze Prinzenteam trauert. Er war ja einfach überall präsent, wenn es um den Karneval ging. Und jetzt ist er einfach nicht mehr da.“

Leben für den Karneval Jörg Niebergall am 10.07.2025 Leben für den Karneval Neuwieds Prinz ist tot: Trauer um Udo Kambeck Udo Kambeck liebte den Karneval und „seinen“ Steckenpferd-Reiterverein. Jetzt ist er nach schwerer Krankheit verstorben.

„Wir vom Steckenpferd-Reiterverein konnten uns auf Udo immer verlassen“, weiß auch der Vorsitzende des Vereins, Lars Schröter, dass ohne Udo nun alles anders ist. „Sein Organisationstalent, seine Kontakte zu den anderen Karnevalsvereinen, seine Art, das war einfach einzigartig. Und wenn er das Mikrofon in der Hand hatte, dann blühte er einfach auf.“

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 22. Juli, 14 Uhr, in der Friedhofskapelle an der Elisabethstraße in Neuwied statt.