Problem Dyskalkulie Neuwieder Praxis unterstützt Kinder mit Rechenschwäche Regine Siedlaczek 08.11.2025, 11:00 Uhr

i Seit 25 Jahren unterstützt Martina Tradler Kinder mit Rechenschwäche. C. Klatt

Eine Rechenschwäche ist eine große Einschränkung für Kinder. Seit 25 Jahren unterstützt Martina Tradler sie in ihrer pädagogischen Praxis bei Dyskalkulie.

Kindern neue Wege zu zeigen, sie zu motivieren und die Freude am Rechnen zurückzubringen: Diese und noch weitere Ziele verfolgt Martina Tradler in ihrer pädagogischen Praxis für Dyskalkulietherapie in Neuwied. Seit 25 Jahren unterstützt sie Jungen und Mädchen aller Altersklassen in ihrem Umgang mit Mathematik – und das mit Erfolg.







