Zur Unfallbilanz 2025
Neuwieder Polizei nimmt weiter Risikogruppen ins Visier
Im Vorjahr ist es bei Bonefeld zu diesem Unfall gekommen.
Im Vorjahr ist es bei Bonefeld zu diesem Unfall gekommen.
Jörg Niebergall

Die wachsende Elektromobilität stellt die Polizei im Kreis Neuwied mit Blick auf das Unfallgeschehen vor erweiterte Aufgaben. Die Beamten äußerten sich dazu in der Unfallbilanz 2025.

Lesezeit 1 Minute
Im Vorjahr haben sich kreisweit weniger Verkehrsunfälle ereignet als im Jahr davor. Zu den positiven Nachrichten zählt auch, dass es weniger Verletzte gab. Gleichwohl weist die Polizei auf steigende Herausforderungen hin, die sich durch die wachsende Elektromobilität ergeben würden, Stichwort Verkehrssicherheit auch im Hinblick auf die verschiedenen Altersgruppen der an Unfällen Beteiligten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren