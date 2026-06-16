Ohne ein klares Umsetzungskonzept, also eine priorisierte Vorhabenliste, gibt es auch kein Geld aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur. Mit dieser Voraussetzung kann der Kreis Neuwied jetzt aufwarten.
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Beim Blick auf die Infrastruktur im Kreis Neuwied sprechen viele Politiker von einem Investitionsstau. Schulen, Digitalisierung und Katastrophenschutz: Der Kreis und die Kommunen würden gern mehr investieren, können es angesichts angespannter Finanzen aber nicht.