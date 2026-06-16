Millionen aus Sondervermögen
Neuwieder Politik segnet Konzept mit Vorhaben ab
Im Vorjahr haben sich Verantwortliche ein Bild von der neuen Heizungsanlage für die Römerwall-Schule gemacht. Mit den Millionen
Im Vorjahr haben sich Verantwortliche ein Bild von der neuen Heizungsanlage für die Römerwall-Schule gemacht. Mit den Millionen aus dem Sondervermögen soll nun der Erweiterungsbau möglich gemacht werden.
Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied

Ohne ein klares Umsetzungskonzept, also eine priorisierte Vorhabenliste, gibt es auch kein Geld aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur. Mit dieser Voraussetzung kann der Kreis Neuwied jetzt aufwarten.

Lesezeit 4 Minuten
Beim Blick auf die Infrastruktur im Kreis Neuwied sprechen viele Politiker von einem Investitionsstau. Schulen, Digitalisierung und Katastrophenschutz: Der Kreis und die Kommunen würden gern mehr investieren, können es angesichts angespannter Finanzen aber nicht.

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