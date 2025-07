Dass wir heute hier stehen, ist zu einem großen Teil dein Verdienst“, zollte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig dem scheidenden FVE-Trainer Sascha Watzlawik ein dickes Lob bei der Ehrung des Rheinlandpokalsiegers und dem Eintrag ins Buch der Stadt. Vor 13 Jahren hatte Watzlawik den FVE übernommen – in der Bezirksliga. Er hat die Mannschaft aufgebaut, geformt, geprägt. Zwei Aufstiege, Etablierung in der Oberliga, drei Pokalsiege. Das war ein echtes Fußballmärchen, das in die Geschichte des Vereins einging.

Märchenhafter Abschluss als Abschiedsgeschenk

„Du hast angekündigt, dich als Trainer zurückzuziehen und mit Julian Feit selbst einen Nachfolger gesucht, dem wir alle ähnlich viel Erfolg wünschen“, fügte Einig hinzu. „Aber zum Glück bleibst du dem Verein in anderer Funktion erhalten. Das passt! Denn du bist längst mehr als ein Trainer. Du bist Teil der FVE-DNA. Und ich bin sicher, die Mannschaft hat sich auch deshalb zerrissen, weil sie dir diesen märchenhaften Abschluss schenken wollte. Das ist gelungen – und wie.“